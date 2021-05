Inzaghi diventerà il prossimo allenatore dell’Inter, ormai non ci sono più dubbi da circa un’ora e mezza. Arriva pure una nota della Lazio, che conferma come il tecnico abbia fatto dietrofront dopo l’accordo trovato nella tarda serata di ieri.

NEMMENO CITATO – “Rispettiamo il ripensamento di un allenatore e, prima, di un giocatore che per lunghi anni ha legato il suo nome alla famiglia della Lazio e ai tanti successi biancocelesti”. Questa la nota ufficiale da parte della Lazio, che di fatto non specifica nemmeno il soggetto. Il nome di Simone Inzaghi si capisce, ma non è mai fatto, segno che evidentemente al presidente Claudio Lotito non sia affatto piaciuto il dietrofront. Ma è l’ennesima conferma che Inzaghi sarà il prossimo allenatore dell’Inter.