Skriniar omaggia Conte dopo l’addio: «Grazie mister, in bocca al lupo!»

Milan Skriniar si unisce ai cori di ringraziamento per Antonio Conte dopo il suo addio all’Inter. Ecco il messaggio del difensore slovacco.

RICOSTRUITO – Milan Skriniar si unisce ai ringraziamenti dei giocatori nerazzurri per Antonio Conte. Il difensore ha vissuto due stagioni agli antipodi sotto la guida del tecnico. Se la prima si chiuse in malo modo, col numero 37 ai margini della difesa, la stagione appena conclusa è invece da incorniciare. Skriniar si è reimpossessato del centro-destra della difesa dell’Inter, e non lo ha più lasciato. Chiudendo l’anno su livelli di prestazione incredibili, e con la vittoria del diciannovesimo Scudetto. Ecco il suo messaggio per Conte, dopo l’addio all’Inter: “Grazie mister! In bocca al lupo”.

