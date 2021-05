Inter, la Primavera Femminile si ferma in semifinale: passa la Roma 2-0

L’Inter Primavera Femminile si ferma al penultimo turno delle Final Four. Nella semifinale a gara secca, le nerazzurre escono sconfitte 2-0 contro la Roma.

SCONFITTA – Niente finale per la Primavera Femminile dell’Inter. La semifinale di oggi finisce 2-0 per la Roma, che chiude la gara con due reti in due momenti opposti della gara. Al 15′ il vantaggio giallorosso porta la firma di Tarantino, mentre Boldrini chiude i conti a inizio ripresa, al 49′. Le ragazze di Sebastian De La Fuente dovranno così accontentarsi della finale per il terzo e quarto posto. La gara si disputerà sabato mattina alle ore 10.30: l’avversario di turno sarà la Florentia San Gimignano.