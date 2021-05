Secondo un articolo del “Corriere dello Sport” oggi in edicola, firmato Andrea Ramazzotti, l’Inter e il Cagliari stanno cercando l’accordo per la permanenza in Sardegna di Nainggolan, che però pretende una buonuscita dal club nerazzurro

STRADA TRACCIATA – Il secondo prestito al Cagliari è scaduto, ma Radja Nainggolan difficilmente passerà per Appiano Gentile una terza volta. Il club sardo e quello di Steven Zhang non avranno problemi a trovare un accordo per l’addio del belga a titolo definitivo. Lo riporta il “Corriere dello Sport”, sottolineando però che i club stanno cercando la formula giusta per evitare la minusvalenza all’Inter (vedi articolo).

OSTACOLO – Il trasferimento, dunque, non è in salita, ma il pesante contratto di Nainggolan con l’Inter potrebbe creare qualche ostacolo. Il belga percepisce 3,6 milioni netti a stagione più 500.000 euro di diritti d’immagine. Con la sua cessione, l’Inter risparmierebbe parecchi soldi nel prossimo bilancio d’esercizio. Ma il problema, scrive il “Corriere”, è che Nainggolan pretende una buonuscita dal club nerazzurro. Sempre secondo il quotidiano, non dovrebbe trattarsi di una cifra simile a quella dell’ingaggio, ma comunque considerevole per rompere il vincolo che lo lega all’Inter.

ACCORDO – Il “Corriere” ricorda che Nainggolan è a bilancio dell’Inter per altri 9,5 milioni. Per il belga non dovrebbe essere difficile trovare un accordo pluriennale con il Cagliari, ma prima vuole garantirsi una buonuscita in “stile Conte”. L’Inter sta cercando la formula giusta per liberarsi di lui senza fare minusvalenza.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti

