Dimarco all’Inter nuovamente di passaggio? Il Torino di Juric preme – TS

Secondo quanto riporta “Tuttosport”, oggi in edicola, Federico Dimarco non è sicuro di far parte della rosa dell’Inter l’anno prossimo. Il Torino, su richiesta di Juric, potrebbe mettere sul piatto un’offerta interessante

FEDELISSIMO – Il matrimonio tra l’Inter e Federico Dimarco potrebbe essere nuovamente rimandato (vedi articolo). Nonostante la grande crescita dell’ex Verona, e la sua duttilità, secondo “Tuttosport”, in un articolo a firma di Federico Masini, il Torino, su richiesta del nuovo allenatore Ivan Juric, potrebbe fare carte false per acquistarlo.

MONETIZZARE – L’ex tecnico gialloblu ha lanciato e plasmato Dimarco nel corso della stagione appena conclusa. Proprio per questo motivo, qualora il Torino dovesse mettere sul piatto almeno 10 milioni, l’Inter potrebbe essere tentata dalla cessione.

Fonte: Tuttosport – Federico Masini

