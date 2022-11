Inter, con la Juventus è decisiva. Atalanta-Napoli ne misura la pressione!

Si avvicina Juventus-Inter, Derby d’Italia già decisivo. Turno numero 13 da pelle d’oca con i nerazzurri chiamati anche a tener conto del risultato del Napoli con l’Atalanta

DECISIVA − Juventus-Inter è decisiva. Domenica sera, i fari saranno tutti puntati sul Derby d’Italia dell’Allianz Stadium. Gara fondamentale sia per il prestigio e la grande rivalità fra i due club che per la classifica. In un turno numero 13 ricco di gare affascinante e di assoluta importanza, portare a casa i tre punti contro i rivali di sempre sarebbe un grandissimo attestato di consapevolezza per sé e per tutto il campionato. Juventus-Inter chiude il trittico di partite ad alta tensione: prima Atalanta-Napoli (scontro diretto fra prima contro seconda) e poi Roma-Lazio (quarta contro quinta). L’Inter è chiamata ad un test quasi da dentro o fuori.

MISURATORE − Guardare le altre partite, mai come questa giornata, probabilmente è di estremo interesse. Soprattutto a quell’Atalanta-Napoli. La partita degli azzurri – indipendentemente dal risultato – condizionerà tanto la prestazione dell’Inter a Torino. Scendere in campo a meno 11 o con la possibilità di accorciare a meno cinque conterà tantissimo. Essere spacciati oppure rimettersi nuovamente in carreggiata in vista delle ultime due prima del Mondiale. E soprattutto dello scontro diretto del 4 gennaio. Atalanta-Napoli sarà una sorta di misuratore della pressione per i ragazzi di Simone Inzaghi. L’Inter è attesa probabilmente dalla gara più importante di quest’ultimo mese di campionato. Il momento di crisi è passato, la tempesta si è allontanata ma la Juventus rimane la Juventus. Crocevia fondamentale.