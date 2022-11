Inter, con la Juventus tornano i big match in Serie A: trend da cambiare

Juventus-Inter ripropone per i nerazzurri un big match in Serie A. C’è un trend da cambiare: fino ad ora gli uomini di Inzaghi li hanno persi tutti.

TUTTE SCONFITTE – Juventus-Inter è indiscutibilmente un big match. E questo non è un fatto banale per l’Inter di questa stagione. Ad oggi infatti per quanto riguarda la Serie A gli uomini di Inzaghi hanno sempre perso in questo genere di appuntamenti. Milan, Lazio, Roma, allargando l’ottica anche all’Udinese in tutte le partite con squadre nei primi posti della classifica i nerazzurri hanno sempre fornito prestazioni poco convincenti e soprattutto raccolto zero punti complessivi. Un trend poco simpatico. Da cambiare.

VINCERE UN BIG MATCH – Dall’ultima sconfitta proprio con la Roma l’Inter si è ritrovata. Ha trovato una sua nuova conformazione tecnica e macinato risultati. Non tutto è perfetto, ma sta funzionando. Manca però una conferma in un big match, almeno in Serie A. Il grande tallone d’Achille della stagione nerazzurra in questi primi mesi. La sfida con la Juventus diventa quindi un esame di maturità.

TEST DEL RILANCIO – L’Inter contro forse la sua principale avversaria storica, in una trasferta dove storicamente ha vinto pochissimo, ha l’obiettivo di dare una dimostrazione. Vincere per rimettersi definitivamente sulla mappa. Per continuare a inseguire in classifica, ma con un nuovo slancio. Per arrivare al meglio all’ultima settimana prima della sosta per il Mondiale. E per arrivare mentalmente più solida al prossimo big match. Il 13 novembre a Bergamo. Molto della credibilità degli uomini di Inzaghi passa da Torino. Con la Juventus bisogna dimostrarsi all’altezza delle ambizioni.