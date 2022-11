Ponciroli: «Juventus-Inter, spero 3 punti per bianconeri, diventerebbero…»

Fabrizio Ponciroli ha parlato di Juventus Inter, partita valida per la tredicesima giornata del campionato di Serie A, in programma domenica 6 novembre.

LOTTA CHAMPIONS – Queste le parole da parte di Fabrizio Ponciroli sulla lotta per la Champions League nel corso de L’Editoriale su TMW Radio. «Chi vedo favorito? La classifica vedo Napoli, Milan, Inter e Juve in Champions, anche se non in quest’ordine».

JUVENTUS-INTER – Ponciroli su Juventus-Inter. «Spero che la Juve faccia i tre punti, se dovesse battere l’Inter diventerebbe la mina vagante della seconda parte della stagione. Forse è la partita più importante dell’inizio di stagione bianconero».