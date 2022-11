Barella-Bastoni la premiata coppia: Inter, contro la Juventus sarà la chiave

L’Inter dovrà puntare tanto su Barella e Bastoni, duo in formissima nell’ultimo mese. La coppia italiana ha ottimi ricordi della Juventus. A Torino serve il loro exploit

BRACCETTO TOP − Inter, sfrutta la premiata coppia: Alessandro Bastoni-Nicolò Barella. Dopo un avvio di campionato deludente, soprattutto del difensore della Nazionale, i due hanno ripreso la loro proverbiale marcia. Nell’ultimo mese hanno garantito prestazioni e ottimi numeri. I gol splendidi contro Barcellona al Camp Nou e Sampdoria a San Siro ne sono la perfetta dimostrazione. Il duo Bastoni-Barella è una delle chiavi più importanti dell’Inter. Un duo ormai collaudato da anni prima grazie al lavoro di Antonio Conte e poi a quello di Simone Inzaghi. Il braccetto di sinistra nerazzurro, con l’aggiunta di Federico Dimarco, potrà essere determinante nel battere la Juventus domenica sera.

AVANTI − I due ci sanno fare. Solitamente durante i Derby d’Italia, i due hanno tirato fuori prestazioni molto importanti. Indimenticabile il gol del 2-0 nel gennaio 2020 in un Inter-Juventus con Conte in panchina. Lancio di Bastoni e inserimento con i tempi di giusti di Barella a trafiggere Szczesny. Il centrocampista sardo, inoltre, ha nella Juventus una delle sue vittime preferite. Suo il gol lo scorso anno in finale di Coppa Italia ad aprire i giochi. Domenica sera nel Derby d’Italia c’è da confermare questo trend. Lo stesso varrà per Bastoni, che dopo l’avvio negativo e qualche panchina e sostituzione di troppo, sta finalmente ritrovando la continuità che merita. Bare-Bastoni, avanti tutta!