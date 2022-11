Dionisi difende Pinamonti: «Gioca perché merita! Gol? Continui a lavorare»

Alessio Dionisi, in conferenza stampa alla vigilia di Empoli-Sassuolo, ha voluto prendere le difese di Pinamonti. L’ex Inter è stato bersagliato dalla critica per i pochi gol segnati

MERITA − Dionisi difende l’attaccante ex Inter dalle critiche: «Giusto che gli addetti ai lavori giudichino le prestazioni di giocatori, dirigenti. Non ho mai conosciuto un allenatore autolesionista e se Pinamonti gioca gioca per merito. Lui deve continuare a lavorare, se sta giocando vuol dire che la squadra sta facendo sì che possa esprimersi. Poi giustamente vorrei che lui finalizzi di più così come Alvarez. E parlo in allenamento e poi ovviamente anche in partita».