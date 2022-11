FOTO – Inter Women, Alborghetti esulta: «Coppa Italia, ottimo inizio»

Lisa Alborghetti, capitana dell’Inter Women, ha pubblicato un nuovo post sui social network dopo la vittoria della squadra nerazzurra in Coppa Italia in casa del Cesena.

POST – A seguire le parole e la foto condivise da Lisa Alborghetti, capitana dell’Inter Women, in un post su Instagram dopo la vittoria della squadra nerazzurra in Coppa Italia per 0-5 sul campo del Cesena. “Ottimo inizio in Coppa Italia. Buona la prima e felice per il goal 🫡 🔥🖤💙 @inter #inter #interwomen #calciofemminile #coppaitalia #goal #la19“.

