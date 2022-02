Inter attenta, a San Siro arriva una Roma rabbiosa e ferita

L’Inter deve dimenticare alla svelta la partita contro il Milan e ha subito l’occasione per farlo. I nerazzurri infatti domani sfidano la Roma nei quarti di finale di Coppa Italia. Ma che squadra si troverà davanti Simone Inzaghi?

RABBIA – Non è un momento facile per l’Inter. I nerazzurri devono resettare la sconfitta nel derby contro il Milan e subito tornare a macinare vittorie e punti. Per farlo c’è subito la Coppa Italia contro la Roma nei quarti di finale che mette in palio la semifinale. Ma che Roma arriva domani San Siro contro l’Inter? La Roma è ferita e arrabbiata. L’ultima partita infatti ha visto i giallorossi pareggiare 0-0 contro il Genoa, un pari amaro che fa male visto com’è maturato. Gol di Zaniolo al 90′, esultanza folle, Var, gol annullato e rosso a Zaniolo per qualche parola di troppo. Mourinho e i suoi si sentono come “derubati” e questa rabbia lo Special One la sa convertire in motivazione. E’ per questo che l’Inter domani deve fare attenzione e tenere alta la concentrazione. La Roma è ferita e Mourinho ha tutta voglia di far male.