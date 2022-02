Inter, abbiamo un problema: Inzaghi deve curare le reazioni nervose

Inter-Milan ha visto ancora una volta una fattispecie che ha già creato problemi in stagione. Subito il gol del pari gli uomini di Inzaghi si sono fatti prendere dal nervosismo.

PROBLEMA DI NERVI – Inter-Milan oltre alla sconfitta ha visto il ripetersi di una situazione già vista in stagione. Che ha già portato evidenti problemi. Parliamo delle reazioni nervose dopo eventi avversi. Specialmente i gol subiti. Magari conditi da episodi arbitrali discutibili. Un fatto che ha già condizionato diverse partite. Su cui bisogna necessariamente lavorare.

MINUTI DI BLACKOUT – Specifico che la cosa non è un’impressione peregrina di chi scrive. Lo ha detto apertamente Inzaghi nel post partita. L’Inter dopo il gol dell’1-1 si è innervosita. Subito un gol così, dopo un lungo dominio e il controllo della gara, con un discutibile intervento su Sanchez che ha lanciato la ripartenza, la squadra non ha saputo reagire con freddezza. Riprendendo a macinare possesso e gioco. Era solo il minuto 75 in fondo, tempo ce n’era. Invece hanno prevalso i nervi. Si sono perse le distanze, le giocate sono diventate approssimative e affrettate. Creando un blackout che ha causato anche il gol del 2-1. A quel punto la partita è stata compromessa. Malgrado una superiorità evidente nei primi 70 minuti. Pochi minuti di reazione nervosa per distruggere tutto il lavoro. Ma la partita col MIlan è solo l’ultimo esempio.

PROBLEMA RIPETUTO – L’esempio principale è Lazio-Inter. Guarda caso l’unica altra sconfitta in stagione. In quell’occasione gli uomini di Inzaghi persero la testa nel gol di Felipe Anderson. Percepito (a ragione) come un’ingiustizia subita, la reazione fu di grande nervosismo. Che causò l’uscita di testa dalla partita dei nerazzurri. Con conseguente sconfitta. E questo è l’esempio principale. Non l’unico. La stessa dinamica si è vista in Supercoppa Italiana. Dopo un avvio promettente l’Inter subisce un gol evitabile. A quel punto la squadra non riesce a riprendere le redini, continuando a macinare gioco. Subentra la reazione nervosa, la frustrazione per gli errori commessi. E per 10-15 minuti all’improvviso la Juventus entra in controllo della gara. I regolamentari finiscono 1-1 e bisogna aspettare l’ultimo minuto dei supplementari per vincere. Tutto a causa di un blackout.

SITUAZIONE DA MIGLIORARE – Specifica necessaria: in tutti questi esempi l’Inter aveva davanti ancora ampio tempo per rimettere in carreggiata la situazione. In nessun caso l’evento avverso si è manifestato negli ultimissimi minuti. La squadra insomma ha un problema di testa. Alle avversità, soprattutto in partite importanti, i giocatori non regiscono in modo lucido. Si fanno prendere dal nervosismo, dalla frenesia. Un attacco isterico collettivo, che compromette lo sviluppo della partita. Pur avendo dimostrato una superiorità in campo, con tempo e modo di recuperare la situazione. Pochi minuti sul totale, ma abbastanza per creare problemi concreti. A volte insormontabili.