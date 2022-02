Inzaghi: «Persa una partita dominata, una lezione. Fallo su Sanchez!»

Inzaghi dopo Inter-Milan ha analizzato con lucidità gli errori commessi, ma ha evidenziato anche il fallo di Giroud su Sanchez in occasione del primo gol rossonero. Di seguito le sue parole su DAZN.

L’ANALISI – Inzaghi dopo Inter-Milan 1-2, su DAZN ha parlato così: «Questo è il calcio. Una partita dominata in lungo e il largo, poi però, purtroppo, non siamo riusciti a fare il secondo gol e il primo gol del Milan ci ha innervosito. Dovevamo essere più lucidi, ci è capitato anche contro la Lazio. Ho visto un derby dominato, poi abbiamo subito quel gol dove i ragazzi si sono innervositi, c’era un fallo netto su Sanchez! Questo è stato un derby più dominato rispetto quello dell’andata. Questa partita ci servirà da insegnamento, è una sconfitta che brucia e che fa male, però le squadre forti devono essere bravi ad analizzarla. Abbiamo perso il derby in un modo immeritato, però questo ti fa capire tante cose. Fino al primo gol avevamo concesso praticamente nulla al Milan, però il calcio è fatto così. Abbiamo avute tante occasioni nel primo tempo, dovevamo essere bravi ad ammazzarla prima. Dopo i 65-70 minuti abbiamo perso un po’ di gestione in nostro possesso. Adesso abbiamo Roma, Napoli e Liverpool: il calendario asimmetrico ci ha messo questo, è il calcio».

I CAMBI – Inzaghi dice la sua riguardo i cambi effettuati durante la partita: «I cambi? Lautaro Martinez è stato bravissimo, anche Ivan Perisic ha chiesto il cambio per un indurimento al polpaccio. Calhanoglu aveva speso tantissimo, i problemi non sono stati i cambi, il problema è che dovevamo fare il secondo gol e il primo gol del Milan con una spallata su Sanchez che è finito fuori dal campo».