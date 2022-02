Inzaghi: «Bravissimi per 65′, poi condannati dagli episodi. Tanti fattori»

Inzaghi ha parlato a Inter TV dopo il derby di oggi contro il Milan. Ecco come l’allenatore nerazzurro ha giudicato la stracittadina valida per la ventiquattresima giornata di Serie A.

IL COMMENTO DEL TECNICO – Simone Inzaghi parla nel post partita di Inter-Milan al canale tematico ufficiale: «Il risultato è bugiardo, però questo è il calcio. Dovevamo essere bravi a fare un gol in più nei primi 65′, dove abbiamo fatto secondo me un ottimo derby. Poi purtroppo gli episodi ci hanno penalizzato: dobbiamo essere lucidi e bravi ad analizzare, perché questa sconfitta nel derby fa male. Ci sono tanti fattori: potevamo essere più lucidi e più cattivi, ci sono gli avversari. Sono stati bravi a rimanere in partita e capovolgere il risultato con due episodi a favore. Come detto prima dovremo essere bravi ad analizzare e vedere quello che è andato e quello che non è andato. Chiaramente dobbiamo mettere qualcosa in più nelle prossime partite, che saranno importanti».

BLACKOUT – Inzaghi entra nel merito del tilt che ha portato ai due gol subiti in tre minuti: «Io penso che abbiamo perso un po’ di gestione della palla, dove siamo stati bravissimi per i primi 65′-70′. Poi ci sono stati quei due episodi finali che ci hanno condannati a un episodio probabilmente bugiardo. Però sappiamo che questo è il calcio, quindi testa alta e guardiamo avanti».