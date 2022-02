72 anni fa nasceva Bellugi, il ricordo dell’Inter per l’ex campione nerazzurro

Mauro Belluggi oggi avrebbe compiuto 72 anni. Grinta, coraggio e tanta passione per il calcio e per la vita: nell’anniversario della sua nascita, l’omaggio dell’Inter all’ex campione nerazzurro.

IL RICORDO – Poco meno di un anno fa, il 20 febbraio 2021, tutto il mondo del calcio e non solo si è stretto intorno al ricordo di Mauro Bellugi, ex calciatore dell’Inter e combattente. Ecco il ricordo del club nerazzurro: “Bellugi ha incarnato tutti i valori dello sport e della vita, amando entrambi allo stesso modo, intenso e pieno di passione. L’Inter fa parte della sua storia e la sua storia fa parte di quella del Club, dall’arrivo al Settore Giovanile alla chiamata in Prima Squadra, all’incontro con Herrera. 137 le presenze in nerazzurro dal 1969 al 1974, con la missione di difendere, con la grinta che gli apparteneva, la porta nerazzurra e un solo indimenticabile gol segnato contro il Borussia Mönchengladbach nell’andata degli ottavi di finale della Coppa dei Campioni 1971/1972, nell’anno successivo alla conquista dello Scudetto del 1971”.

Fonte: Inter.it