Inter-Atletico Madrid, probabile formazione! Inzaghi tra rilancio e conferma

Domani Inter-Atletico Madrid. E’ tempo di probabile formazione, con Simone Inzaghi che è a poche ore dall’attesissimo match di Champions League.

MOMENTO − E’ già vigilia di Inter-Atletico Madrid, andata degli ottavi di finale di Champions League. Domani sarà serata di gala a San Siro per l’arrivo degli spagnoli. Entrambe le squadre arrivano da due vittorie roboanti: 4-0 l’Inter contro la Salernitana nell’anticipo della venticinquesima giornata di Serie A e 5-0 l’Atletico Madrid contro il Las Palmas in Liga. Ora il primo atto della super sfida nel palcoscenico più importante. Ma che Inter metterà in campo Simone Inzaghi?

Inter-Atletico Madrid, due rientri previsti

RISPETTO ALL’ULTIMA USCITA − Sarà l’Inter dei titolarissimi, quella capace di infilare otto vittorie consecutive in questo inizio di 2024. Rispetto al match contro la Salernitana dovrebbe rientrare sia Matteo Darmian a destra, che Federico Dimarco a sinistra. Venerdì sera, Inzaghi ha optato per un turnover abbastanza corto, ma ragionato che gli ha dato comunque ragione. Il tecnico interista ha deciso di partire subito con i migliori, ruotando le varie pedine nel secondo tempo a risultato già acquisito. Dunque, domani dovrebbe presentarsi a San Siro l’Inter delle grandi serate: quella che ha vinto e schiantato Fiorentina, Juventus, Roma, finale di Supercoppa italiana per capirci meglio.

SENSAZIONE − C’è sempre quel condizionale da usare soprattutto dopo aver rivisto un Denzel Dumfries in grande spolvero contro la Salernitana di Liverani. L’olandese, che ha perso il posto praticamente dopo la trasferta di Napoli del 3 dicembre, piano piano sta crescendo di condizione. Il vero dubbio, dunque, rimane a destra: sfruttare la fisicità del colosso olandese oppure puntare sul solito tuttofare Matteo Darmian. La sensazione è che, almeno inizialmente, Inzaghi possa cominciare proprio con l’esterno di Legnano. La probabile formazione dell’Inter contro l’Atletico Madrid:

(3-5-2): Sommer; Pavard, de Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan; Thuram, Lautaro Martinez.