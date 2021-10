Inter anti Sassuolo, Inzaghi opta per il rientro di due titolari

Si avvicina la trasferta dell’Inter verso il Sassuolo. Tra poco meno di 24 ore, i nerazzurri saranno impegnati contro i nero-verdi a caccia del quinto successo in campionato. Inzaghi punta al rientro in campo di due titolari

ULTIME − Sassuolo-Inter -1. Domani sera alle 20.45, i nerazzurri saranno impegnati al Mapei Stadium di Reggio Emilia contro la squadra di Alessio Dionisi (vedi conferenza stampa). L’Inter è a caccia della vittoria dopo i due pareggi consecutivi contro Atalanta in campionato e Shakhtar Donetsk in Champions League. Come riporta Andrea Paventi di Sky Sport, Simone Inzaghi (clicca QUI per la conferenza stampa) sta risolvendo gli ultimi dubbi di formazione. La certezza sarebbe il ritorno in campo di Hakan Calhanoglu come mezzala di centrocampo e di Ivan Perisic sulla corsia di sinistra. A destra invece si va verso la riconferma di Denzel Dumfries. Per il resto, linea difensiva confermata cosi come il duo di attacco formato dalla coppia Edin Dzeko-Lautaro Martinez.