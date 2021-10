Inzaghi, numeri a favore contro il Sassuolo: il bilancio da allenatore

Simone Inzaghi affronterà domani sera il Sassuolo per l’undicesima volta nella sua carriera da allenatore, la prima sulla panchina dell’Inter. I numeri contro i neroverdi sono a favore del tecnico nerazzurro.

UNDICESIMA VOLTA – Fin dall’inizio della sua carriera da allenatore – sulla panchina della Lazio – Simone Inzaghi ha affrontato per ben dieci volte il Sassuolo. Quella di domani, per il tecnico piacentino, sarà l’undicesima volta in carriera nonché la prima da quando siede sulla panchina dell’Inter. Con dei numeri decisamente a suo favore. In totale, sono infatti sei le vittorie per Simone Inzaghi, di cui tre proprio in trasferta. Due sono invece i pareggi (uno in casa e uno in trasferta) così come le sconfitte (anche qui, una in casa e una in trasferta). Il tutto a fronte di ventuno gol fatti e dodici subìti.

Simone Inzaghi e il Sassuolo, numeri favorevoli

BILANCIO FAVOREVOLE – Come sempre è necessario ripetere il solito mantra per il quale “ogni partita è una storia a sé”. Ma di certo i numeri restano comunque una componente importante di questo sport. E i numeri di Simone Inzaghi, come detto, lasciano ben sperare in vista della partita di domani sera. Una sfida che assume contorni importantissimi (vedi focus) specialmente per l’Inter. Un’occasione anche per Inzaghi per migliorare ulteriormente il suo bilancio favorevole contro il Sassuolo.