De Grandis: «Non credo al calo fisico dell’Inter, Inzaghi ha i ricambi»

Stefano De Grandis, ospite negli studi di Sky Sport 24, ha parlato del possibile calo fisico dell’Inter sostenendo che Inzaghi può fare ricorso a diversi buoni cambi dalla panchina

RICAMBI − Il commento di De Grandis sul possibile calo fisico dei nerazzurri: «Io ho visto l’Inter meno brillante del solito contro lo Shakhtar Donetsk, non ha mai battuto e segnato agli ucraini in tre partite. Potrebbe essere un discorso di personalità il problema dell’Inter in Europa. Potrebbe esserci stato un calo fisico, anche se poi nel finale con i nuovi entrati poteva anche vincere la partita. L’Inter appunto ha i ricambi. Matias Vecino ad esempio può essere utilizzato di più. Dal punto di vista fisico ha secondo me dei ricambi però dovrà stare attenta perché dopo un inizio lampo sta avendo un po’ di difficoltà in tutte le competizioni».