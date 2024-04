Inter, andamento dei prestiti: Satriano MVP, nessun ferito in Serie B

Molti giocatori di proprietà dell’Inter sono protagonisti di prestiti nei principali campionati europei. Martin Satriano continua a trascinare il Brest verso la qualificazione in Champions League: è lui il protagonista assoluto del 4-3 sul Metz.

RIEPILOGO PRESTITI – Il protagonista di giornata tra i giocatori dell’Inter in prestito non può che essere Martin Satriano. L’uruguaiano è senza discussioni l’MVP di Brest-Metz, in cui firma l’assist per il 3-1 a fine primo tempo, e poi il gol del 4-1 al 60′. Esce pochi minuti dopo, e la sua squadra rischia quasi di sperperare i tre gol di vantaggio (finirà 4-3). Una vittoria fondamentale per Satriano e compagni, sempre più secondi e vicini a una storica qualificazione in Champions League. A differenza del Marsiglia, che raccoglie la terza sconfitta consecutiva e sprofonda a -13 dal terzo posto. Beffa doppia per Joaquin Correa, che torna in campo nel finale della sfida in casa del Lille, un minuto prima del gol del 3-1 definitivo. Spostandoci in Serie B, ogni giocatore dell’Inter in prestito sorride a metà. Pareggiano tutti, senza particolari scossoni in classifica. In Serie A ottima prova per Gaetano Oristanio, in campo dall’inizio alla fine nella vittoria del Cagliari sull’Atalanta.

Prestiti Inter: tutte le prestazioni del weekend

GAETANO ORISTANIO (A) – Cagliari-Atalanta 2-1: titolare, 90′ in campo

VALENTIN CARBONI (C) – Monza-Napoli 2-4: in panchina, subentra al 76′

FILIP STANKOVIC (P) – Palermo-Sampdoria 2-2: titolare, 90′ in campo

SEBASTIANO ESPOSITO (A) – Palermo-Sampdoria 2-2: indisponibile per infortunio

FRANCESCO PIO ESPOSITO (A) – Spezia-Lecco 1-1: in panchina, subentra al 63′

EDDIE SALCEDO (A) – Spezia-Lecco 1-1: non convocato

ALESSANDRO FONTANAROSA (D) – Feralpisalò-Cosenza 2-2: in panchina

FRANCO CARBONI (D) – Ternana-Modena 0-0: titolare, 90′ in campo, 1 ammonizione

JAN ZUBEREK (A) – Ternana-Modena 0-0: non convocato

IONUT RADU (P) – Luton Town-Bournemouth 2-1: non convocato

JOAQUIN CORREA (A) – Lille-Marsiglia 3-1: in panchina, subentra all’83’

MARTIN SATRIANO (A) – Brest-Metz 4-3: titolare, sostituito al 69′, 1 gol e 1 assist

ZINHO VANHEUSDEN (D) – Standard Liegi-Leuven 0-0: indisponibile per infortunio

MATTIA ZANOTTI (D) – San Gallo-Young Boys 2-2: titolare, 90′ in campo, 1 assist

NIKOLA ILIEV (A) – Botev Plovdiv-CSKA 1948 0-0: non convocato