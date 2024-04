Viola fa delirare il Cagliari nel finale: Atalanta KO! Ranieri batte Gasperini

Il Cagliari vince 2-1 contro l’Atalanta. Nel finale arriva il gol pesantissimo di Viola, che manda in festa il popolo sardo. Ranieri masterclass.

PESANTISSIMO − All’Unipol Domus partita con squadre che hanno obiettivi nettamente diversi: da un lato il Cagliari in piena lotta per non retrocedere, dall’altro l’Atalanta, in piena corsa per entrare in Champions League. Match subito equilibrato e giocato a gran ritmo dalle due squadre. Gasperini si ripresenta in avanti con la coppia Scamacca-Lookman, che aveva fatto tanto bene a Napoli una settimana fa vincendo addirittura 0-3. Al dodicesimo i due costruiscono il gol del vantaggio: il nigeriano scappa via a sinistra, cross basso in mezzo per l’attaccante della Nazionale, che con un dolce colpo sotto scavalca Scuffet portando avanti i suoi. Il Cagliari non ci sta e prova a rendersi pericolosa dalle parti di Carnesecchi, autore mercoledì sera in Coppa Italia della parata probabilmente più bell’anno. Al 42′, i padroni di casa pareggiano: Shomurodov suggerisce per l’accorrente Augello che trova la rete dell’1-1.

Nella ripresa, il ritmo non cala, anche se scarseggiano le occasioni da gol. Pericoloso all’84’ il solito Luvumbo, che si mette in proprio accentrandosi dalla sinistra, ma la sua conclusione viene ben respinta da Carnesecchi. All’88 il Cagliari la vince: cross di Luvumbo e velenosissima spizzata di Viola che si infila nell’angolino basso. Novanta minuti per il baby Inter Gaetano Oristanio. Nel prossimo turno, ci sarà Inter-Cagliari. Assente di sicuro capitan Deiola per squalifica. Il centrocampista ha ricevuto al 66′ un cartellino giallo (era diffidato).