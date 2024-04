Udinese-Inter, un altro lunedì di fuoco per avvicinare l’obiettivo

Udinese-Inter completa la trentunesima giornata di Serie A. Alle 20.45 la capolista va al Bluenergy Stadium, per ridurre ulteriormente la distanza dall’aritmetica certezza del titolo.

CONTO ALLA ROVESCIA – Udinese-Inter è la seconda partita su tre al lunedì nello spazio di quattro giornate, dopo il 2-0 all’Empoli di sette giorni fa e in attesa del derby del 22 aprile. Ma per arrivare alla stracittadina col Milan con la possibilità – che sarebbe epocale – di chiudere il discorso proprio lì servono ancora due fattori. Il primo è vincere stasera, il secondo è ridurre ulteriormente la distanza con l’obiettivo nella prossima giornata. All’Inter servono undici punti su ventiquattro disponibili, farne tre stasera vorrebbe dire portarsi a -8 e rendere il weekend successivo già spartiacque. Ma davanti c’è l’Udinese, che in un turno dove molte delle pericolanti hanno fatto punti rischia di essere risucchiata nella lotta per non retrocedere. Motivo per cui stasera non sarà certo una passeggiata.

ANCORA TANTI ASSENTI – Per Udinese-Inter, ancora una volta, Simone Inzaghi deve fare i conti con l’infermeria piena. Un problema, quelli degli infortuni, che da due mesi a questa parte si è presentato in maniera pesante e che ha pesato tantissimo soprattutto nella doppia sfida di Champions League contro l’Atlético Madrid. E se non ha creato problemi in Serie A è solo per la bravura di allenatore, staff e giocatori nel gestire al meglio le situazioni. Oggi mancheranno Alessandro Bastoni, l’ormai recuperato Juan Guillermo Cuadrado e Stefan de Vrij. Mentre torna Marko Arnautovic, assente da un mese. Nell’Udinese Gabriele Cioffi deve invece sostituire lo squalificato Lorenzo Lucca e può farlo giocando senza attaccanti. Segui su Inter-News.it per tutta la giornata le ultime notizie sulla sfida. Dalle 19 il vero countdown a Udinese-Inter: collegamenti in diretta, interviste pre/post e LIVE della partita, trasmessa in diretta TV e streaming.