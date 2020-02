Ibrahimovic riceve il tapiro: “Derby? Normale essere arrabbiati”

Condividi questo articolo

Zlatan Ibrahimovic ha ricevuto il tapiro di “Striscia la Notizia” dopo la sconfitta del Milan nel derby giocato contro l’Inter. L’attaccante svedese ha accettato il premio di Valerio Staffelli

RABBIA – In attesa del servizio completo. Ecco un’anticipazione delle dichiarazioni di Zlatan Ibrahimovic: «Se non vinci la partita è normale essere arrabbiati. Ho troppa passione per il calcio e volevo giocare in Italia. Sto bene qua. La prossima partita andrà meglio».