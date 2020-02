Lazio, ripresa in vista dell’Inter. Domani doppia seduta:...

Lazio, ripresa in vista dell’Inter. Domani doppia seduta: il report

Domani l’Inter giocherà contro il Napoli in Coppa Italia (QUI le ultime sugli azzurri). Domenica è però in programma il big match contro la Lazio con i biancocelesti che hanno iniziato la preparazione

RIPRESA – Questo il report dell’allenamento della Lazio. “Squadra a ranghi completi in campo ad inizio allenamento: iniziale riscaldamento aerobico, seguito poi da un lavoro sul possesso palla. Nel prosieguo della seduta, la rosa a disposizione di mister Simone Inzaghi ha lavorato dal punto di vista atletico. L’allenamento è terminato con una partitella che ha visto impegnati i soli calciatori non utilizzati dal 1′ nel match del Tardini di due giorni fa. Domani è in programma una doppia seduta”.

