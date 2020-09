Hakimi: “Inter, raggiungeremo grandi obiettivi. Conte? Grande allenatore”

Achraf Hakimi Inter

Achraf Hakimi è una delle punte di diamante del mercato dell’Inter. L’esterno nerazzurro è intervenuto nel corso di un Q/A in diretta su “YouTube” per rispondere alle domande poste dai tifosi nerazzurri. Ecco le sue parole

OBIETTIVI – Hakimi parla dei motivi per cui ha scelto l’Inter: «Inter? Ho scelto i nerazzurri perché penso che come allena il suo allenatore il suo stile di gioco è molto simile al mio. Penso che sarà ottimo per me e per la squadra. Credo che raggiungeremo grandi obiettivi e proveremo a vincere lo scudetto. Conte? Penso sia un grande allenatore, molto competitivo, con una grande passione che trasmette anche ai tifosi. Il suo spirito è una grande motivazione»

TATTICA – Hakimi parla della sua collocazione tattica: «In campo? Preferisco giocare da esterno, ma qualsiasi posizione scelga l’allenatore farò del mio meglio per aiutare la squadra. Ma è vero che mi trovo meglio come esterno. Nel 3-5-2 di Conte? Mi adatterò bene, nell’ultimo anno a Dortmund ho giocato con quel modulo. Penso che qui, con la qualità che ha questa squadra, mi adatterò bene».

ESPERIENZA – Hakimi parla della sua esperienza al Borussia Dortmund e delle sensazioni provate giocando contro l’Inter: «Esperienza con il Borussia Dortmund? Aver avuto la possibilità di competere ogni settimana ti fa prendere fiducia ed esperienza. Questo è servito per migliorare la squadra e me stesso. Giocare contro l’Inter a San Siro? È stata una bella esperienza: la gente, l’ambiente ed i tifosi. Adesso lo farò dentro il campo, sono molto contento. Giocatore dell’Inter che ammiravo del passato? Anche se non era nel mio ruolo, un giocatore che mi ha ispirato è Samuel Eto’o. Per me è un idolo, è africano come me. Mi piace come vive il calcio».