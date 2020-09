Serie A, svolta sui diritti tv: via libera a creazione media company

La Lega Serie A, nel corso dell’ultima assemblea di lega, ha votato all’unanimità la creazione di una media company atta a commercializzare i diritti tv del massimo campionato italiano.

DIRITTI – La Lega Serie A, quest’oggi, nel corso dell’ultima assemblea, ha votato all’unanimità per la creazione di una media company atta a commercializzare i diritti tv del massimo campionato. Svolta importante quindi per la commercializzazione del calcio italiano, specialmente all’estero. La votazione all’unanimità da parte dei 20 club è un importante segnale di coesione in un argomento chiave come quello dei diritti televisivi.