Gosens, calvario finito: ci sarà in Milan-Inter! Doppio motore a sinistra

Gosens sarà convocato per Milan-Inter, semifinale d’andata di Coppa Italia. Ottima notizia per i nerazzurri che raddoppiano i cavalli sulla corsia di sinistra

PRIMA CONVOCAZIONE − Finalmente Robin Gosens! Dopo cinque mesi di stop finisce il calvario del laterale tedesco che domani in Milan-Inter ritrova la sua prima convocazione dallo scorso 29 settembre. La prima in assoluta con la maglia dell’Inter. Come riportato anche dal giocatore sul proprio account Instagram (clicca QUI), Gosens sarà domani convocato da mister Simone Inzaghi in vista dell’atteso Derby di Coppa Italia. Una notizia molto importante sia per il ragazzo che per la stessa Inter. Il grande acquisto del mese invernale è pronto a riaccendere i motori per sgommare sulla fascia sinistra.

CALVARIO FINITO − Dopo 152 giorni, riecco Gosens. L’ultima partita che il tedesco ha giocato ufficialmente è stata quella del 29 settembre tra Young Boys e Atalanta. Match concluso anzitempo per una lesione al bicipite femorale della coscia destra. Da lì in avanti, Gosens ha iniziato un calvario senza fine con la ricaduta nel mese di novembre proprio a ridosso del suo imminente rientro. In Serie A, peraltro, non tocca piede dal 25 settembre: ossia dalla trasferta a Milano contro l’Inter (finale 2-2).

ALTERNATIVA − Il rientro di Gosens potrà dare nuove soluzioni a sinistra ad Inzaghi. Il laterale ex Atalanta ha, ovviamente, bisogno di riprendere il ritmo partita ma presto potrà dare il suo apporto. Dal punto di vista tattico cambia poco ma avere una validissima alternativa sulla corsia mancina allo stakanovista Ivan Perisic sarà fondamentale in questi ultimi tre decisivi mesi di stagione.