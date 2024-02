Frattesi, risposte pre Inter-Salernitana: le ultime dall’allenamento – Sky

Simone Inzaghi può tirare un respiro di sollievo prima di Inter-Salernitana. Dall’allenamento odierno dei nerazzurri arrivano risposte positive sul fronte Davide Frattesi.

RECUPERO – Tra due giorni la squadra di Simone Inzaghi torna in campo per Inter-Salernitana, una sfida sulla carta più semplice rispetto a quelle disputate nelle ultime giornate ma non per questo priva di insidie. L’allenatore nerazzurra riflette su alcune possibili rotazioni in campo e intanto si gode il ritorno in gruppo di Davide Frattesi. Come spiega Andrea Paventi, in collegamento con Sky Sport 24, il centrocampista nerazzurro nella sessione d’allenamento odierna ha iniziato a lavorare insieme ai compagni. Terminato, dunque, il lavoro differenziato, con le terapie che sembrano aver avuto gli esiti sperati. Frattesi sarà sicuramente disponibile in Inter-Salernitana, dopo lo stop per infortunio contro Juventus e Roma. Tuttavia, restano forti dubbi sulla presenza del giocatore in campo, almeno dal primo minuto. Frattesi è destinato ad accomodarsi in panchina, con una probabilità minima di subentrare a gara in corso, magari per aggiungere minutaggio importante anche in vista del match di Champions League di mercoledì prossimo.