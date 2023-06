Frattesi, la mossa a metà dell’Inter che tiene in corsa le altre − CdS

L’Inter si muove per Davide Frattesi, ma l’impossibilità di chiudere completamente l’operazione tiene in corsa ancora tutte le altre rivali: dalla Juventus al Milan, fino alla Roma

MOSSA PARZIALE − Tra l’Inter e il Sassuolo c’è un accordo di massima sulla contropartita per Frattesi: si tratta del baby Samuele Mulattieri, nell’ultima stagione in prestito al Frosinone in Serie B. Quanto al conguaglio economico, la società neroverde richiede 30 milioni di euro. E qui arriva il problema. L’Inter non può chiudere la trattativa poiché prima dovrà fare una cessione. Tale impossibilità tiene aperta la porta per le altre pretendenti al centrocampista della Nazionale. La Juventus incontrerà oggi i dirigenti del Sassuolo, mentre settimana prossima il Milan farà lo stesso con il suo agente, Beppe Riso. C’è anche la Roma, che mantiene il 30% sulla futura rivendita. Di conseguenza, in caso di cessione al club giallorosso, il Sassuolo abbasserebbe anche le sue pretese economiche. L’Inter rimane relativamente in pole, ma dovrà chiudere in fretta. Come? Probabilmente sacrificando qualcuno.

Fonte: Corriere dello Sport − Pietro Guadagno