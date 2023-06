Milinkovic Savic il preferito di Inzaghi, ma l’Inter ha 2 ostacoli − CdS

Insieme a Frattesi (vedi articolo), Sergej Milinkovic Savic è l’altro centrocampista finito nel taccuino dell’Inter. Inzaghi lo preferisce, ma gli ostacoli non mancano

DUE OSTACOLI − D’altronde lo ha plasmato e fatto diventare grande lui stesso, Simone Inzaghi non ha dubbi su Milinkovic Savic. Frattesi è fior di giocatore, ma il serbo è il suo pupillo. L’Inter ha due ostacoli non da poco. In primis Claudio Lotito, patron della Lazio. Sempre difficile andare a trattare con lui, soprattutto quando si parla di giocatori importanti. Se bisogna vendere, si dovrà farlo alle sue condizioni. Seconda cosa: la formula di trasferimento. Se nel caso di Frattesi, è possibile anche imbastire un’operazione sul prestito con obbligo di riscatto, per Milinkovic Savic non è ammissibile. Il serbo, infatti, ha contratto in scadenza nel 2024. Titolo definitivo o non se ne farà nulla.

Fonte: Corriere dello Sport − Pietro Guadagno