Acerbi e de Vrij, due sì! L’Inter tratta con una neopromossa − CdS

L’Inter tassella la propria difesa confermando sia Francesco Acerbi che Stefan de Vrij. Ieri in sede Pastorello, entrambi rimarranno. Novità su Bellanova

RINNOVI E RISCATTI − In sede Inter, Federico Pastorello, agente di Acerbi e de Vrij. Il club non ha dubbi: i due saranno interisti anche la prossima stagione. Per il difensore della Nazionale sarà pagato un indennizzo di 4 milioni di euro per averlo definitivamente dalla Lazio. L’olandese, invece, firmerà un biennale. Prossima settimana potrebbe arrivare la doppia fumata bianca. Nel frattempo, l’Inter dovrà andare a trattare con il Cagliari neopromosso per Raoul Bellanova. I meneghini non vogliono riscattare l’esterno dell’Under 21, ma nemmeno perderlo. L’idea è di sedersi comunque a tavola per verificare la possibilità di acquistare l’esterno a meno dei 7 milioni fissati negli accordi della scorsa estate.

Fonte: Corriere dello Sport − Pietro Guadagno