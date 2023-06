Lukaku con Koulibaly? L’Inter ci prova. Sull’ex Napoli 2 nodi − CdS

L’Inter prova il doppio colpo dal Chelsea: Romelu Lukaku insieme a Kalidou Koulibaly. Oggi appare difficile, ma tutto è comunque possibile. La pista del senegalese ha due nodi da sciogliere

SIMILI MA DIVERSI − Due piccioni con una fava, Lukaku più Koulibaly: l’Inter ci proverà ma sarà difficile. Si è concluso ieri il viaggio di lavoro di Piero Ausilio, che nella city di Londra ha parlato con il Chelsea di entrambi i giocatori. Il club nerazzurro punta al prestito, ma i londinesi al momento dicono di no. In effetti è ancora presto e vogliono guardarsi attorno per sperare ad una cessione a titolo definitivo almeno per uno dei due. L’Inter farà manforte sulla volontà del belga e del senegalese di lasciare il Chelsea per ritornare in Italia. Lukaku non ha dubbi, si sente già un giocatore nerazzurro (vedi articolo). Più difficile convincere KK. A Londra, Ausilio ha anche incontrato il procuratore di Koulibaly, Fali Ramadani. Due i nodi: il prestito e l’ingaggio. Sul primo c’è perplessità, sul secondo (quasi 10 milioni l’anno) dovrebbe esserci uno sforzo importante dell’ex Napoli ad abbassarselo pur di sposare la causa nerazzurra.

Fonte: Corriere dello Sport − Pietro Guadagno