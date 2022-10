Fiorentina-Inter, individuato l’autore dell’aggressione! Parla il Questore di Firenze

Fiorentina-Inter non finisce certo dopo il 3-4 di sabato sera. Alle polemiche fuori dal campo tra i due club (vedi editoriale) si aggiunge la più importante questione legata al brutto episodio verificatosi sugli spalti e su quale interviene anche il Questore di Firenze

AGGRESSIONE A FIRENZE – Sui fatti avvenuti sugli spalti dello Stadio “Artemio Franchi” di Firenze in occasione di Fiorentina-Inter (vedi video) interviene il Questore di Firenze, Maurizio Auriemma: «Una partita di calcio non può essere il pretesto per scaricare quelle che sono le tensioni proprie all’interno dell’impianto sportivo. Il personale (di sicurezza, ndr) è prontamente intervenuto. Ed è stato identificato l’autore di questo gesto che verrà denunciato e colpito da provvedimenti». E l’autore del gesto è un tifoso viola di 56 anni, già identificato secondo quanto appreso. A riportarlo è il sito Calcio e Finanza, che riprende le dichiarazioni di Auriemma a margine di un evento a Palazzo Vecchio. Daspo in arrivo? Fiorentina-Inter non è certo finita qui.