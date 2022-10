Inzaghi si gode l’abbondanza Inter a sinistra e sceglie di non scegliere

Inzaghi può contare su diversi giocatori per presidiare la fascia sinistra dell’Inter. Analizziamo le coppie schierate finora dal tecnico per leggere meglio le sue scelte.

CORSIA APERTA – Nelle ultime due stagioni, la fascia sinistra dell’Inter ha avuto prevalentemente due padroni. Alessandro Bastoni nella zona arretrata, e Ivan Perisic in quella più avanzata (concetto in realtà molto flessibile per lui). E, con la partenza del croato in estate, si pensava che l’erede naturale sarebbe stato Robin Gosens, visto l’importante investimento dello scorso inverno. Ciò in realtà non è (ancora) avvenuto, e Simone Inzaghi ha dimostrato di non volersi blindare nelle scelte sulla corsia mancina. Si può tuttavia individuare un modello usato dal tecnico per scegliere chi schierare in quella zona?

USI DIVERSI – La risposta in realtà non è per nulla semplice. La cosa certa è che Inzaghi apprezza moltissimo le qualità del già citato Bastoni e di Federico Dimarco, specialmente nel supporto alla costruzione. Non a caso è questa la coppia più impiegata, partita titolare in sei partite su quindici. Il numero 32 è poi il più usato in assoluto tra le risorse mancine dell’Inter, con 909 minuti totali in campo. Seguono poi Bastoni (811′), Matteo Darmian (610′), addirittura Francesco Acerbi (548′) e infine anche Gosens (389′). Escludendo quindi l’8 tedesco, si può individuare un utilizzo pressoché omogeneo da parte di Inzaghi.

Inzaghi testa in campionato, ma va sul sicuro in Champions League

QUALITÀ CONOSCIUTE – Finora la coppia schierata più spesso dal primo minuto è quella composta da Bastoni e Dimarco. Nelle ultime due partite, contro Salernitana e Fiorentina, Inzaghi ha però varato l’inedito binario con Acerbi dietro e Dimarco avanti. Quali ragioni guidano queste scelte? In realtà sembra che il tecnico dell’Inter non voglia limitarsi affidandosi a una coppia specifica, da toccare solo all’occorrenza. Inzaghi conosce le qualità delle opzioni sulla sinistra, e punta ad amalgamarle a seconda dell’occorrenza. Puntando sempre su uno tra Bastoni e Dimarco per avere un’opzione aggiuntiva in fase di costruzione. E scegliendo poi il compagno a seconda della volontà di non rischiare troppo (Acerbi o Darmian) o provare a spingere maggiormente (Gosens).

COPPIE DI COPPA – Questa alternanza è tuttavia venuta meno finora in Champions League. Dove Inzaghi ha utilizzato finora due coppie ben precise, che vedono Bastoni come fulcro. Nell’andata contro Bayern Monaco e Viktoria Plzen ha schierato lui e Gosens dal 1′. Nel doppio confronto contro il Barcellona, invece, al tedesco ha preferito Dimarco. Facendo poi entrare comunque il numero 8, che ha inciso come sappiamo. Chi giocherà ora nel ritorno contro il Viktoria Plzen (domani alle 18.45)? Sarebbe opportuno far riposare Dimarco, sempre titolare nelle ultime sei gare, e “premiare” Gosens? Un dubbio che quasi sicuramente Inzaghi scioglierà solo all’ultimo.