Mkhitaryan, l’esperienza che paga: l’armeno decisivo in Serie A

Mkhitaryan nelle ultime partite è diventato un protagonista dell’Inter. La sua esperienza si è rivelata decisiva specialmente in Serie A.

GIOCATORE DECISIVO – L’Inter sta scoprendo l’impatto di Mkhitaryan. Dopo le difficoltà iniziali l’armeno è cresciuto passo dopo passo. Sia fisicamente che come inserimento tecnico. Rispondendo alle necessità della squadra. Dopo l’infortunio di Brozovic infatti serviva una crescita generale del reparto. E il numero 22 ne è diventato una chiave. Persino decisivo.

CRESCITA PASSO DOPO PASSO – Mkhitaryan ha iniziato dalle piccole cose. Apporto fisico, di corsa e di esperienza. Cose che magari nemmeno ci si aspettava da un giocatore col suo curriculum e con le sue qualità. Messa la base, l’armeno ha iniziato a costruire. Mostrando tutto il resto del suo gioco. Col gol di Firenze come punto di arrivo. E proprio in Serie A si è visto il meglio del suo apporto.

IMPATTO IN SERIE A – Nelle ultime gare di campionato il numero 22 è risultato decisivo. Il primo squillo è arrivato in Sassuolo-Inter. Dove è subentrato nel secondo tempo, trovando l’assist per la rete del 2-1 di Dzeko. Quello decisivo. Poi in Inter-Salernitana ha dato qualità a tutto campo, mostrandosi un perfetto ingranaggio della mediana. Senza dimenticare la giocata di qualità che ha permesso di arrivare al 2-0 di Barella. Infine, il gol decisivo di Firenze all’ultimo minuto. Tre partite di fila. Un impatto importante. L’esperienza che paga.