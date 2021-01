Eriksen sempre piÃ¹ lanciato da titolare, Ranocchia scalpita in difesa – Sky

Eriksen sempre più lanciato da titolare, Ranocchia scalpita in difesa – Sky

Condividi questo articolo

Eriksen – Inter-Milan Coppa Italia – Copyright Inter-news.it – Foto Tommaso Fimiano

Secondo quanto riporta Andrea Paventi, inviato di “Sky Sport” ad Appiano Gentile, Antonio Conte pensa al turnover nella sfida contro il Benevento. Dei cambi, anche in ottica della partita di Coppa Italia contro la Juventus (a differenza di Andrea Pirlo). Un commento anche sullo scambio Dzeko-Sanchez.

TUTTO SALTATO – Mentre ci si prepara alla sfida tra Inter e Benevento, che potrebbe vedere Eriksen dal 1′, sembra chiudersi il capitolo mercato. Come riporta l’inviato Andrea Paventi, lo scambio tra Dzeko e Sanchez è destinato a saltare: «Confermo che non è stato aggiunto un accordo tra le parti. Sanchez resterà quindi un giocatore dell’Inter, domani se servirà entrerà in campo e darà una mano. Dall’inizio Conte punterà sulla solita coppia Lukaku e Lautaro Martinez».

TURNOVER – Paventi ha poi parlato delle possibili scelte di formazione, che potrebbero vedere anche un leggero turnover: «Conte si aspetta di più da Eriksen. Chiaro che una rondine non fa primavera. Certo, la punizione contro il Milan aiuta, ma ora bisogna dare di più. Se non ci sono novità domani il danese scenderà in campo e avrà così un’altra chance per giocare. In difesa invece dovrebbe giocare Ranocchia e Ivan Perisic a sinistra».