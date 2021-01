Pirlo: Â«Formazione? Giocheranno i migliori. Non guardo all’InterÂ»

Pirlo: «Formazione? Giocheranno i migliori. Non guardo all’Inter»

Condividi questo articolo

Andrea Pirlo Juventus

Andrea Pirlo, allenatore della Juventus, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Sampdoria. Il tecnico dei bianconeri ha sottolineato le scelte di formazione, fatte senza guardare avanti alla sfida di Coppa Italia contro l’Inter.

SCELTE DI FORMAZIONE – Andrea Pirlo, allenatore della Juventus, ha presentato la sfida di domani contro la Sampdoria. Il tecnico si è focalizzato specialmente sulle scelte di formazione, fatte senza guardare alla sfida di Coppa Italia contro l’Inter. Queste le sue parole in conferenza stampa: «La Sampdoria è una buona squadra che viene da un ottimo periodo. Sarà una partita difficile, contro un allenatore che stimo molto come Ranieri. Le scelte di formazione non saranno fatte in base alla partita di Coppa Italia contro l’Inter, perché vogliamo pensare a una partita alla volta. Giocheranno Cristiano Ronaldo e Morata fin dall’inizio, così come Chiesa che sta meglio dopo il problema alla caviglia. In difesa non ho ancora deciso, sceglieremo di volta in volta in base alla partita che dobbiamo affrontare».

Fonte – Juventus.com