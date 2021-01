Marchetti: Â«Dzeko-Sanchez, piÃ¹ facile non si faccia. Problema ingaggioÂ»

Marchetti: «Dzeko-Sanchez, più facile non si faccia. Problema ingaggio»

Luca Marchetti

Intervenuto negli studi di “Sky Sport”, Luca Marchetti – esperto di calciomercato – ha sottolineato ulteriormente quanto si sia arenata la situazione Edin Dzeko-Alexis Sanchez. Uno scambio che, a causa dei problemi nella differenza d’ingaggio, è destinato a saltare.

FUMATA NERA – Niente da fare per lo scambio Dzeko-Sanchez. A sottolineare ulteriormente la difficoltà della trattativa, ci ha pensato anche l’esperto di calciomercato Luca Marchetti: «Credo sia più probabile che questo scambio non si faccia, piuttosto che farlo. Le difficoltà economiche coinvolgono l’intera operazione. Sarebbe stato uno scambio di prestiti con la Roma che avrebbe dovuto coprire la differenza di circa 3 milioni sul lordo dei due giocatori. Una differenza che i nerazzurri non possono permettersi vista la due diligence in corso e la situazione economica dovuta all’emergenza Covid. Questa fase di stallo ha portato anche a una verifica dell’impatto sull’ambiente che avrebbe avuto questa cessione di Dzeko. Questa trattativa nasce dalla frattura con Fonseca, altrimenti non si sarebbe mai pensato a questo scambio. Il mercato poteva essere una possibilità per risolvere un problema. La soluzione, a oggi, però non è questo scambio. A queste condizioni non si fa».