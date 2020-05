Eriksen: “Perché l’Inter? Rispetto al Tottenham c’è più possibilità di vincere”

Eriksen ha rilasciato un’intervista ai microfoni del quotidiano danese Jyllands-Posten (qui e qui), ripresa anche dall’ANSA. Il centrocampista danese ha ribadito a gran voce il motivo per il quale ha scelto i colori nerazzurri. Di seguito le sue dichiarazioni

SCELTA – Christian Eriksen a gennaio si è trasferito all’Inter al termine di una lunga trattativa. Il centrocampista danese spiega perché ha scelto i colori nerazzurri: «Mi è sembrata la cosa giusta. Erano molto desiderosi di prendermi e per un giocatore come me significa molto che un club dimostri quanto mi vuole. Rispetto al Tottenham, la possibilità vi vincere con l’Inter è maggiore».