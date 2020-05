Eriksen: “Pausa senza calcio più lunga della mia vita! Mi manca il pallone”

Condividi questo articolo

Eriksen parla del lungo periodo di quarantena, trascorso prima in isolamento ad Appiano Gentile e in seguito insieme alla sua famiglia all’estero. Il centrocampista dell’Inter – in un’intervista rilasciata al quotidiano danese Jyllands Posten – ammette che il calcio gli manca tanto. Di seguito le sue parole

ASSENZA DI CALCIO – Christian Eriksen spera di poter tornare presto ad Appiano Gentile e svela cosa ha fatto a casa per mantenersi in forma: «Ci sono circa 70 metri da un’estremità all’altra della cantina. Posso correre per 35 metri, poi arriva una curva e poi gli ultimi metri. Qui posso correre avanti e indietro, perché non possiamo ancora uscire. Non tocco una palla da sette settimane. È la pausa senza calcio più lunga della mia vita. Non sono quasi mai irrequieto, ma mi manca toccare un pallone. Dopotutto, giocare a palla contro il muro insieme ad Alfred (il figlio, ndr) non è la stessa cosa».

Fonte: jyllands-posten.dk