Lautaro Martinez, 3 top club bussano all’Inter! Il Barcellona trema – ESPN

Lautaro Martinez piace praticamente a mezza Europa e il Barcellona – secondo quanto riferito da ESPN – inizia a tremare. L’Inter ha individuato due contropartite blaugrana ma è ovviamente disposta ad ascoltare anche tutte le altre offerte. Di seguito tutti i dettagli

ASTA – Lautaro Martinez piace al Barcellona (vedi articolo) ma anche a Manchester United, Real Madrid e Paris Saint-Germain. Il club blaugrana, nonostante abbia la preferenza del giocatore, inizia a temere che il prezzo possa ulteriormente lievitare. E, soprattutto, non sembra disposto a partecipare ad aste selvagge. La clausola dell’argentino è attualmente di 111 milioni di euro, cifra che la società catalana non è disposta a pagare e che prova ad abbassare con delle contropartite tecniche: la scelta dell’Inter – secondo ESPN – è ricaduta su Arturo Vidal e Nelson Semedo.

INTERESSE FRANCESE – L’Inter rimane aperta ad ascoltare anche oltre offerte che potrebbero rivelarsi più vantaggiose a livello economico. Il Paris Saint-Germain potrebbe seriamente interessarsi a Lautaro in caso di partenza di Edinson Cavani ma prima c’è da risolvere la situazione di Mauro Icardi: il club francese potrebbe esercitare il diritto di riscatto, fissato a 70 milioni di euro, ma al momento non sembra essere la prima opzione. Un eventuale ritorno di Icardi all’Inter costringerebbe la proprietà nerazzurra a cedere Lautaro per recuperare un po’ di finanze perse per l’emergenza Coronavirus.

Fonte: espn.com – Moises Llorens e Sam Marsden