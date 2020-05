VIDEO – Milito e la Coppa Italia con l’Inter: “10 anni e mi emoziono ancora”

Milito ha messo una firma indelebile sul Triplete dell’Inter. L’argentino, a suon di gol, ha condotto la squadra di Mourinho a trionfare ovunque e oggi su Instagram rende onore alla Coppa Italia vinta contro la Roma. Di seguito il video

EMOZIONI – Diego Milito segue l’amico ed ex compagno Esteban Cambiasso (vedi articolo) ricordando il 5 maggio di dieci anni fa, data in cui l’Inter trionfò nella finale di Coppa Italia contro la Roma. La rete decisiva porta proprio la sua firma, così come per la finale di Champions League e la partita Scudetto contro il Siena. Il Principe rivive quei momenti con un emozionante video e un’affermazione che farà felici i tifosi: “Sono passati dieci anni… ma io mi emoziono ancora”.