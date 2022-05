Dybala all’Inter, c’è l’accordo anche sulle cifre. Si segue la linea tracciata

Tra i nomi messi sul piatto durante l’incontro di ieri è rientrato anche quello di Dybala. La Joya è molto vicino a vestire la maglia dell’Inter. Cifre e anni di contratto

UNICA DIREZIONE − Dybala–Inter manca poco. La Joya, dopo Onana, può rivelarsi il secondo acquisto stagionale dei nerazzurri. Nel summit di ieri pomeriggio in sede si è discusso anche dell’ormai ex giocatore della Juventus. Piace a tutta la dirigenza, compreso lo stesso Steven Zhang il quale però ha posto un unico mantra: monte ingaggi sostenibile. L’operazione Paulo Dybala, come riporta anche Sport Mediaset, andrà verso questa direzione. Per l’attaccante è pronto un contratto pari a 6 milioni di euro per 4 anni. Prossima settimana potrebbe arrivare la definitiva fumata bianca.