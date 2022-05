Inter, un consiglio sulla strategia mercato in attacco: tenta un Dimarco bis!

Si guarda al mercato in casa Inter per rinforzare la rosa del prossimo anno. L’attacco è il reparto più ambito, perché non riprendere Pinamonti?

NOMI − Chiuso il capitolo campionato, adesso per l’Inter arriva un altro impegno non meno importante: pianificare la prossima stagione. Tra sostenibilità e mercato oculato, il management nerazzurro si è messo già al lavoro per costruire l’Inter che verrà. Tanti i nomi: da Bremer a Dybala passando per Mhkitaryan, Asllani e Scamacca. Tutti giocatori di altre squadre (eccetto la Joya) con cui bisogna trattare e pagare. C’è un nome però di cui si sta parlando poco e che è già di proprietà dell’Inter: Andrea Pinamonti.

NUMERI − L’attaccante trentino ha disputato un’ultima stagione da protagonista all’Empoli. Tredici gol stagionali, tutti in campionato, e due assist. Numeri assolutamente positivi che hanno permesso alla squadra di Aurelio Andreazzoli di ottenere una facile e tranquilla permanenza in Serie A. A suo malgrado, di Pinamonti si parla però più come possibile pedina di scambio che di giocatore pronto per contribuire alla causa nerazzurra. L’Inter ha bisogno per la prossima stagione un attaccante giovane, forte, bravo fisicamente che possa sostituirsi anche a Edin Dzeko. Perché andare a spendere più di 40 milioni di euro per prendere un giocatore come Scamacca se l’attaccante del futuro lo si ha già in casa?

Una buona strategia di mercato in casa Inter anche considerando il bilancio sarebbe quella di cedere Alexis Sanchez (7 milioni stipendio) e Felipe Caicedo (vedi articolo) provando a sostituirli con gli ingressi di Dybala e Pinamonti. Entrambi a costo zero e con ingaggio più inferiore. Pinamonti ha quest’anno dimostrato di poter essere un attaccante affidabile e pronto. Inter, perché non tentare il Dimarco bis?