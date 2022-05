Italia, concluso ritiro primo gruppo con una partita: in gol un giocatore Inter

Si è concluso la prima parte di raduno dei giocatori dell’Italia di interesse nazionale con una gara a ranghi contrapposti: in gol un giocatore di proprietà dell’Inter.

COMUNICATO – Concluso con una partita a ranghi contrapposti la prima parte del ritiro a Coverciano dei giocatori dell’Italia di interesse nazionale. In gol anche un giocatore di proprietà dell’Inter, vale a dire di Salcedo, in prestito allo Spezia, su assist di un altro del club nerazzurro, Esposito, in prestito al Basilea. A seguire la nota pubblicata sul sito della FIGC. “Si è conclusa con una partita a ranghi contrapposti, sul campo ‘Enzo Bearzot’ del Centro Tecnico Federale, la prima parte della tre giorni di lavoro per i calciatori di interesse nazionale convocati dal Ct Mancini.

Dopo l’allenamento di ieri pomeriggio, il primo gruppo di lavoro ha quindi chiuso il proprio raduno con una ‘sfida in famiglia’ da trenta minuti a tempo: in campo sono scesi tutti e 24 i giocatori a disposizione dello staff azzurro, compresi i calciatori di – rispettivamente – Alessandria e Frosinone, Edoardo Pierozzi e Alessio Zerbin, che avevano raggiunto Coverciano ieri sera. Non era presente alla sfida Matteo Gabbia, che ha lasciato anticipatamente il raduno per motivi personali.

Per la cronaca, dopo l’iniziale vantaggio per i suoi firmato da Salcedo su assist di Esposito (18’ pt), nella seconda frazione Gatti (14’ st, con un tocco sotto misura sugli sviluppi di un calcio d’angolo) e Zortea (17’ st, in contropiede) hanno ribaltato il punteggio per il 2-1 finale.

Il raduno proseguirà oggi con il secondo gruppo di lavoro, per poi terminare domani alla fine dell’allenamento previsto in mattinata“.

CONVOCATI – “1° gruppo

Ibrahima Kader Ariel Bamba (Vitoria Guimaraes)

Raoul Bellanova (Cagliari)*

Nicolò Cambiaghi (Pordenone)

Marco Carnesecchi (Cremonese)

Nicolò Casale (Verona)

Giuseppe Caso (Cosenza)

Alessandro Cortinovis (Reggina)

Sebastiano Esposito (Basilea)

Matteo Gabbia (Milan)*

Federico Gatti (Frosinone)

Matteo Lovato (Cagliari)*

Daniel Maldini (Milan)

Filippo Melegoni (Genoa)

Fabiano Parisi (Empoli)

Edoardo Pierozzi (Alessandria)

Giacomo Quagliata (Heracles Almelo)

Filippo Ranocchia (Vicenza)

Samuele Ricci (Torino)

Nicolò Rovella (Genoa)

Eddie Anthony Salcedo (Spezia)

Riccardo Sottil (Fiorentina)*

Stefano Turati (Reggina)

Destiny Iyenoma Udogie (Udinese)*

Guglielmo Vicario (Empoli)

Emanuel Vignato (Bologna)

Mattia Viti (Empoli)

Kelvin Yeboah (Genoa)

Alessio Zerbin (Frosinone)

Nadir Zortea (Salernitana)

2° gruppo

Tommaso Baldanzi (Empoli)

Alessandro Buongiorno (Torino)

Riccardo Calafiori (Genoa)

Andrea Cambiaso (Genoa)

Matteo Cancellieri (Verona)

Lorenzo Colombo (Spal)

Diego Coppola (Verona)

Christian Dalle Mura (Pordenone)

Sebastiano Desplanches (Milan)

Salvatore Esposito (Spal)

Nicolò Fagioli (Cremonese)

Gianluca Gaetano (Cremonese)

Wilfried Gnonto (Fussballclub Zurich)

Jean Freddi Pascal Greco (Vicenza)

Tommaso Mancini (Vicenza)

Tommaso Milanese (Alessandria)

Marco Nasti (Milan)

Caleb Okoli (Cremonese)

Gaetano Oristanio (Volendam)

Simone Pafundi (Udinese)

Pietro Pellegri (Torino)

Roberto Piccoli (Genoa)

Alessandro Plizzari (Lecce)

Matteo Ruggeri (Salernitana)

Alessandro Sorrentino (Pescara)

Franco Tongya (Olympique Marsiglia)

Alessandro Zanoli (Napoli)

*Hanno lasciato il raduno anticipatamente facendo rientro al proprio club di appartenenza“.

PROGRAMMA – “Mercoledì 25 maggio

Entro le ore 12.30 – Raduno calciatori 2° gruppo presso il CTF di Coverciano

Ore 17 – Allenamento calciatori 2° gruppo (chiuso)

Giovedì 26 maggio

Ore 10 – Allenamento calciatori 2° gruppo (chiuso)

Al termine dell’allenamento rientro calciatori 2° gruppo presso le rispettive sedi“.

Fonte: FIGC.it