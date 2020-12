Dramma Bellugi: per l’ex Inter amputazione delle gambe...

Dramma Bellugi: per l’ex Inter amputazione delle gambe causa Coronavirus

Mauro Bellugi

Il Coronavirus è una brutta bestia e Mauro Bellugi, purtroppo, lo ha provato sulla sua pelle. Come svela “altropensiero.net” di Luca Serafini, l’ex calciatore dell’Inter ha subito l’amputazione di entrambe le gambe.

ESPERIENZA TERRIBILE – Il Coronavirus continua a sconvolgere la vita di milioni di persone, compresa quella di Mauro Bellugi, ex calciatore dell’Inter. Il 4 novembre è entrato in ospedale, perché positivo al virus. In breve tempo la situazione è peggiorata tanto da portare all’amputazione di entrambe le gambe, sofferenti da tantissimo tempo.

FORZA IMMENSA – Una esperienza alla quale Bellugi reagisce con ironia e immensa forza: «Mi ha tolto anche la gamba con cui feci gol al Borussia Monchengladbach», dice a Luca Serafini riferendosi al chirurgo che lo ha operato. L’ex Inter non vede l’ora di rialzarsi e tornare a camminare, anche se con le protesi: «Prenderò quelle di Pistorius, così nei corridoi degli studi televisivi ti sorpasserò», promette Bellugi a Serafini.

Un grande in bocca al lupo a Mauro Bellugi da parte di tutta la redazione di Inter-News.it.