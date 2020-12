Verona-Inter con l’ombra dell’incontro tra Conte e il club: di cosa si parlerà

Antonio Conte Inter

Verona-Inter è la sfida in programma domani alle ore 18.30 e valida per la quattordicesima giornata di Serie A, l’ultima del 2020. Conte in conferenza stampa ha anticipato quello che nel corso del periodo natalizio sarà senza ombra di dubbio il tema principale in casa nerazzurra: vale a dire l’incontro tra tecnico e società. Ecco di cosa si parlerà

ANNUNCIO – Verona-Inter è la sfida in programma domani alle ore 18.30, che chiude non solo il 2020 nerazzurro ma anche un importante ciclo di dieci partite. Antonio Conte, intervenuto nella consueta conferenza stampa della vigilia (vedi articolo), oltre a parlare dei temi relativi alla partita ne ha anticipato uno che ci terrà sicuramente compagnia nel corso del periodo natalizio: vale a dire l’incontro con la società per fare il punto della situazione.

RESOCONTO – Il tecnico leccese, dopo il famoso incontro di Villa Bellini dello scorso agosto, vuole capire a che punto sono le ambizioni della società e quale sarà il percorso da seguire. La scorsa estate, infatti, il club aveva deciso di rallentare gli investimenti sul mercato, anche e soprattutto per le problematiche economiche legate al COVID. Si parlerà dunque di mercato, ma anche di obiettivi a breve e a lungo termine. Una sorta di resoconto immediato, che molto dirà anche sul futuro.