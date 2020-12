Conte, piccolo dubbio di formazione: ballottaggio a centrocampo – Sky

Antonio Conte

Intervenuto da Appiano Gentile, Matteo Barzaghi – inviato di “Sky Sport” – ha comunicato le ultime notizie sulle scelte di Antonio Conte (Qui le sue parole in conferenza stampa) in vista di Verona-Inter. In particolare ci sarebbe un dubbio a centrocampo, con Arturo Vidal e Stefano Sensi in corsa per una maglia da titolare.

PICCOLO CAMBIAMENTO – Ormai si sa, Antonio Conte crede nei suoi fedelissimi. Specialmente dopo sei vittorie consecutive in campionato. Tuttavia, secondo quanto filtra da Appiano Gentile, in vista di Verona-Inter potrebbe optare per un piccolo cambio dal primo minuto. Precisamente a centrocampo, con due giocatori pronti a darsi battaglia per una maglia da titolare. Questi gli ultimi aggiornamenti forniti dall’inviato di “Sky Sport” Matteo Barzaghi: «Nella formazione di domani non ci aspettiamo grandi cambi, specialmente in attacco dove le scelte sono obbligate, ma anche in difesa dove dovrebbe essere riproposto il solito terzetto. A centrocampo però potrebbe tornare titolare Vidal più che Sensi, che è comunque in corsa per partire dall’inizio della partita».