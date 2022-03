Da derby a derby! Febbraio iniziò male per l’Inter, marzo deve iniziare bene

L’Inter alle 21 di stasera apre il suo mese di marzo e lo fa con il derby di andata delle semifinali di Coppa Italia. I nerazzurri il mese di febbraio lo hanno aperto malamente con la sconfitta del derby che ha aperto la crisi. Marzo invece deve iniziare in modo diverso.

DERBY – Da derby, a derby. Da Inter-Milan 1-2 a Milan-Inter di questa sera. I nerazzurri tornano ad affrontare i cugini rossoneri per dimenticare il mese infernale di febbraio e ripartire al meglio marzo. L’Inter, lo scorso mese, ha vinto una sola partita contro la Roma in Coppa Italia raccogliendo 2 pareggi e 3 sconfitte (Milan, Liverpool, Sassuolo). Proprio contro i rossoneri è cominciato il mese di febbraio e proprio contro il Milan questo brutto ciclo si deve chiudere per iniziare al meglio marzo e per minare le certezze dei cugini. E’ solo Coppa Italia ma il contraccolpo psicologico ci sarebbe eccome.